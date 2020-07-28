В Ингушетии найден мёртвым сотрудник Росгвардии
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«В Сунженском районе Республики Ингушетия неподалёку от автодороги Р217 «Кавказ» в легковом автомобиле обнаружен сотрудник вневедомственной охраны без признаков жизни», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы территориального управления Росгвардии по Республике Ингушетия.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
По данным источника в правоохранительных структурах республики, силовик погиб в результате обстрела его автомобиля неизвестными.
Ранее сообщалось, что в СК сочли терактом убийство главы центра «Э» МВД Ингушетии.