В Ингушетии найден мёртвым сотрудник Росгвардии

Сотрудник вневедомственной охраны найден мёртвым в автомобиле неподалёку от трассы «Кавказ» в Ингушетии.

«В Сунженском районе Республики Ингушетия неподалёку от автодороги Р217 «Кавказ» в легковом автомобиле обнаружен сотрудник вневедомственной охраны без признаков жизни», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы территориального управления Росгвардии по Республике Ингушетия.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По данным источника в правоохранительных структурах республики, силовик погиб в результате обстрела его автомобиля неизвестными.

Ранее сообщалось, что в СК сочли терактом убийство главы центра «Э» МВД Ингушетии.