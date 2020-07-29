Открытое горение в бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировано

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В здании бывшего кинотеатра в городе Вязники Владимирской области было ликвидировано открытое горение.
Открытое горение в бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировано
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«В 00:25 ликвидация открытого горения», — цитирует РИА Новости МЧС России.

Отмечается, что ранее пожар был локализован на площади 1200 кв. м.

Ранее стало известно, что в городе Вязники Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра.

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