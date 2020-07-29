Открытое горение в бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировано
В здании бывшего кинотеатра в городе Вязники Владимирской области было ликвидировано открытое горение.
- © РИА Новости / Кирилл Каллиников
«В 00:25 ликвидация открытого горения», — цитирует РИА Новости МЧС России.
Отмечается, что ранее пожар был локализован на площади 1200 кв. м.
Ранее стало известно, что в городе Вязники Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: