Открытое горение в бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировано

В здании бывшего кинотеатра в городе Вязники Владимирской области было ликвидировано открытое горение.

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«В 00:25 ликвидация открытого горения», — цитирует РИА Новости МЧС России. Отмечается, что ранее пожар был локализован на площади 1200 кв. м. Ранее стало известно, что в городе Вязники Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра.