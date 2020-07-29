На форуме «Армия-2020» могут представить более 28 тысяч образцов техники

Около 1,5 тыс. компаний представят более 28 тыс. образцов вооружений и техники на военно-техническом форуме «Армия-2020».

«Мы ожидаем участия в выставочной экспозиции форума более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 28 тыс. образцов своей продукции и технологий», — цитирует газета «Красная звезда» начальника управления конгрессно-выставочной деятельности Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ полковника Олега Кулаковского.

Он отметил, что в рамках статистического показа будет задействовано более 370 единиц серийных образцов вооружения.

Ранее стало известно, что в рамках научно-деловой программы международного военно-технического форума «Армия-2020» пройдёт круглый стол «Технические средства и имущество жизнеобеспечения военнослужащих в полевых условиях. Состояние и перспективы развития».