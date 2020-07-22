На форуме «Армия-2020» пройдёт круглый стол об обеспечении военнослужащих в полевых условиях

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В рамках научно-деловой программы международного военно-технического форума «Армия-2020» пройдёт круглый стол «Технические средства и имущество жизнеобеспечения военнослужащих в полевых условиях. Состояние и перспективы развития».
На форуме «Армия-2020» пройдёт круглый стол об обеспечении военнослужащих в полевых условиях
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Участники сформулируют требования к улучшению быта в полевых условиях, определят главные направления деятельности органов военного управления, научно-исследовательских организаций Минобороны России, предприятий промышленности в данной области.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о подготовке к форуму «Армия-2020», который должен пройти с 23 по 29 августа.

ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.

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