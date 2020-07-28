В Роскачестве дали рекомендации тем, кто работает за компьютером

Специалисты Роскачества дали рекомендации тем, кто работает за компьютером.

Об этом сообщает НТВ.

В частности, нужно правильное освещение рабочего места. Естественный свет на монитор должен попадать сбоку, преимущественно слева, а оконные проёмы желательно оборудовать жалюзи и занавесками.

«Вместе с тем вредно работать с компьютером в полумраке без дополнительного освещения, кроме света самого монитора», — сказали в Роскачестве.

Расстояние от глаз до монитора — примерно 70 см. Центр экрана должен находиться на уровне глаз или немного ниже.

Также рекомендуется каждые 15—20 минут отводить глаза от монитора и в течение нескольких секунд смотреть в окно или на отдалённые объекты. Через каждый час активной работы желателен 15-минутный отдых.

Кроме того, необходимо следить за осанкой. Специалисты советуют чередовать работу за компьютером с прогулками, зарядкой и физическими упражнениями.

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