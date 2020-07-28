Прокуратура назвала причину смертельного ДТП с автобусом в Башкирии
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.
«Большегруз при спуске с горы допустил смещение полуприцепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автобусом», — заявили в прокуратуре.
Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой оценит законность оказания услуг по перевозке граждан и грузов, а также даст оценку соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности.
Ранее в Башкирии два человека погибли и шестеро пострадали в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.