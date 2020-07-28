В Тверской области обсудили реализацию нацпроекта «Экология»

В Тверской области обсудили реализацию национального проекта «Экология», в том числе рекультивацию свалок в Калининском районе, а также в Кимрах и Нелидове.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Мы активно участвуем в федеральных проектах национального проекта «Экология», в том числе в «Чистой стране». В регионе предусмотрены средства на рекультивацию свалок», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Со своей стороны, министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что нужно синхронизировать программы, связанные с участием в нацпроекте.

В области планируется создать экотехнопарк в Калининском районе, комплекс по переработке отходов и 32 мусороперегрузочных станции.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии начали ликвидировать несанкционированные свалки в рамках нацпроекта «Экология».