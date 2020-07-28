Эксперт рассказал о необходимых мерах безопасности на пляже

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Председатель высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев рассказал о необходимых мерах безопасности на пляже.
Эксперт рассказал о необходимых мерах безопасности на пляже
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он отметил, что обязательно должны дежурить спасатели, прошедшие специальное обучение и аттестацию.

«Если на пляже работают добровольцы, то их действия должны контролировать профессиональные спасатели», — уточнил эксперт.

Кроме того, считает Дударев, на пляже должны быть размещены щиты с данными о температуре воздуха и воды. Кроме того, на территории необходим медпункт.

«Каждый пляж должен быть оборудован информационными табличками, информационными плакатами, постом со спасателями и средствами спасения, знаками с указанием, где можно купаться и нырять, а где нет, буйками», — перечислил эксперт.

Он добавил, что сами отдыхающие должны соблюдать меры предосторожности.

Ранее эксперт по безопасности МЧС Михаил Макей в беседе с Inforeactor рассказал, как обезопасить детей во время отдыха у воды.

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