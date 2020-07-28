Эксперт рассказал о профессиях для молодых матерей

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HR-специалист Александр Перцовский рассказал о профессиях для молодых матерей.
Эксперт рассказал о профессиях для молодых матерей
  • РИА Новости

«По моему опыту, женщины с маленькими детьми, конечно, заинтересованы в поиске работы. Скорее всего, они больше заинтересованы в частичной или дополнительной занятости», — заявил он в беседе с Inforeactor.

На различных интернет-ресурсах можно найти позиции и без опыта работы — например, это консультант или продавец, наборщик текста или администратор в соцсетях. Перцовский отметил и возможность трудоустройства в инженерно-технической сфере.

«Это могут быть инженеры-проектировщики, в частности, по охране труда. Инженеры-технологи вряд ли, потому что женщины, скорее всего, не смогут работать на производстве. То есть группа ИТР», — пояснил он.

Как полагает эксперт, хороший и опытный специалист всегда найдёт вариант дополнительного источника дохода.

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты оценили ситуацию на рынке труда в России в июне.

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