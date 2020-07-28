Эксперт оценил влияние работы со сменным графиком на здоровье

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Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН доктор биологических наук Владимир Дорохов оценил влияние работы со сменным графиком на здоровье.
Эксперт оценил влияние работы со сменным графиком на здоровье
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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что нужно спать семь-восемь часов в сутки, причём в одно и то же время.

«Дело не в количестве, а в режиме», — сказал эксперт.

По его словам, есть такое понятие, как социальный джетлаг: люди, задерживающие свой отход ко сну в выходные, затем испытывают те же ощущения, что и после перелёта через океан.

«В понедельник вы выходите разбитый, вторник как-то ещё приходите в себя, и только к среде вы приходите в свой нормальный циркадный ритм. Если есть возможность, то лучше этого не делать», — добавил Дорохов.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин в беседе с сайтом «Москва 24» дал рекомендации по возвращению на работу после отпуска.

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