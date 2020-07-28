Ялтинский экономический форум решили провести весной 2021 года

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Ялтинский международный экономический форум решено провести весной 2021 года на высоком правительственном уровне.
Ялтинский экономический форум решили провести весной 2021 года
  • РИА Новости

Он заявил, что форум не будет проведён осенью 2020 года в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

«Решили форум перенести на следующий год и провести его весной, уровень будет высокий, правительственный, международная повестка будет достаточно серьёзная», — цитирует Аксёнова РИА Новости. 

Также он сообщил, что оргкомитет ЯМЭФ будет возглавлять вице-премьер России Марат Хуснуллин.

В марте Аксёнов объявил, что Ялтинский экономический форум перенесён на более поздний срок из-за коронавируса.

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