Ялтинский экономический форум решили провести весной 2021 года

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Ялтинский международный экономический форум решено провести весной 2021 года на высоком правительственном уровне.

Он заявил, что форум не будет проведён осенью 2020 года в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

«Решили форум перенести на следующий год и провести его весной, уровень будет высокий, правительственный, международная повестка будет достаточно серьёзная», — цитирует Аксёнова РИА Новости.

Также он сообщил, что оргкомитет ЯМЭФ будет возглавлять вице-премьер России Марат Хуснуллин.

В марте Аксёнов объявил, что Ялтинский экономический форум перенесён на более поздний срок из-за коронавируса.