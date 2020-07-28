В Москве мужчина в ходе конфликта ранил пассажира автобуса

На юго-западе Москвы между пассажирами автобуса произошёл конфликт, в результате которого мужчина нанёс оппоненту ножевое ранение. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В полицию поступило сообщение о том, что на Севастопольском проспекте лежит раненый мужчина.

Полицейские установили, что в рейсовом автобусе между двумя пассажирами произошёл словесный конфликт. Пассажиры вышли на остановке и продолжили ругаться.

«В результате один из них нанёс оппоненту удар в живот предметом, похожим на нож», — сообщили в МВД.

Недалеко от места происшествия был задержан подозреваемый — 64-летний житель столицы.

Пострадавшего доставили в больницу, он в коме. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина ранил ножом врача скорой помощи, прибывшего по вызову.