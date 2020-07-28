Экс-главе Коми Гайзеру предъявили новое обвинение

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Следователи предъявили новое обвинение бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру по делу об организации превышения полномочий.
Экс-главе Коми Гайзеру предъявили новое обвинение
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления по статье «Организация превышения должностных полномочий», — заявили в СК.

Отмечается, что это дело было выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и другие фигуранты уже осуждены.

В июне 2019 года Замоскворецкий суд приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, признав его виновным в создании организованного преступного сообщества и в коррупции.

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