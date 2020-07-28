В Томской области открываются бассейны и фитнес-клубы
- РИА Новости
«Региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции принял решение разрешить работу физкультурно-спортивных организаций, которые соответствуют установленным рекомендациям и санитарным требованиям», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы главы региона.
Спортивные учреждения могут начать работу, получив согласование о начале деятельности.
Ранее сообщалось, что в Томской области режим ограничений продлили до 1 августа.