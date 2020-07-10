В Томской области режим ограничений продлили до 1 августа

В Томской области режим повышенной готовности продлён из-за коронавируса до 1 августа, сообщает областная администрация.

Данное решение принято губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Томске и в регионе в целом такова, что мы не можем снять режим ограничений и открыть полностью сферу услуг. Режим продлён до 1 августа», — приводит пресс-служба слова Жвачкина.

Ранее progorod43 со ссылкой на соответствующее постановление регионального правительства сообщал, что в Кировской области продлили до 15 июля ряд ограничительных мер.