В России готовят план Б для бизнеса на случай второй волны COVID-19
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«Мы сейчас с Роспотребнадзором прорабатываем так называемый план Б на случай проблемы, если она вдруг появится осенью, чтобы не принимать решения самые жёсткие, самые крайние по закрытию всего и вся», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, планируется выработать такие механизмы и решения, которые позволят работать отраслям потребительского рынка и при этом соблюдать все необходимые требования с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности.
Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС кандидат экономических наук Павел Грибов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в российской экономике.