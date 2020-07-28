В России готовят план Б для бизнеса на случай второй волны COVID-19

Короткая ссылка
Статс-секретарь, замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что профильные ведомства готовят план Б для работы компаний потребительского рынка страны на случай второй волны коронавирусной инфекции COVID-19.
В России готовят план Б для бизнеса на случай второй волны COVID-19
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

«Мы сейчас с Роспотребнадзором прорабатываем так называемый план Б на случай проблемы, если она вдруг появится осенью, чтобы не принимать решения самые жёсткие, самые крайние по закрытию всего и вся», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, планируется выработать такие механизмы и решения, которые позволят работать отраслям потребительского рынка и при этом соблюдать все необходимые требования с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС кандидат экономических наук Павел Грибов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в российской экономике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить