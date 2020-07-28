В России готовят план Б для бизнеса на случай второй волны COVID-19

Статс-секретарь, замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что профильные ведомства готовят план Б для работы компаний потребительского рынка страны на случай второй волны коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы сейчас с Роспотребнадзором прорабатываем так называемый план Б на случай проблемы, если она вдруг появится осенью, чтобы не принимать решения самые жёсткие, самые крайние по закрытию всего и вся», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, планируется выработать такие механизмы и решения, которые позволят работать отраслям потребительского рынка и при этом соблюдать все необходимые требования с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС кандидат экономических наук Павел Грибов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в российской экономике.