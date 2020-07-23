Эксперт оценил ситуацию в российской экономике

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС кандидат экономических наук Павел Грибов оценил ситуацию в российской экономике.

«Судя по тому, что мы видим, правительство направляет колоссальные средства на стимулирование потребительского спроса через различные формы компенсации и поддержки. Это, безусловно, позитивная стратегия», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, поддерживается предпринимательская среда, а население получает средства, чтобы иметь возможность приобрести необходимые товары.

Как считает эксперт, поддержка в перспективе должна принести отдачу благодаря росту бизнеса и восстановлению платёжеспособного спроса.

«Крупные инфраструктурные проекты всегда дают отсроченный положительный экономический эффект, образуя вокруг себя бизнес-проекты и рабочие места, улучшая логистику и стимулируя торговлю. Но рассчитать эффект можно только по каждому из таких начинаний в отдельности», — добавил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране есть достаточные средства для обеспечения национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавируса.

Как сообщала НСН, в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.