Мишустин рассказал о текущей экономической ситуации в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что в России есть достаточные средства для обеспечения национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавируса.

По его словам, пандемия коронавируса фактически замедлила темп экономического роста, снизила доходы всех уровней бюджета и нанесла существенный урон большому количеству граждан и компаний.

При этом глава правительства заверил, что макроэкономическая стабильность и доходы, которые были собраны до этого во все уровни бюджета позволяют России «чувствовать себя очень комфортно и стабильно».

«Фонд национального благосостояния, я думаю, к концу году будет точно не ниже 8 трлн рублей», — заявил Мишустин.

Он также отметил, что золотовалютные запасы России — стабильные и на сегодняшний день составляют более $570 млрд.

«Поэтому здесь волноваться не надо, есть достаточные средства, чтобы обеспечить все стратегические национальные цели... и национальные проекты», — сказал он.

Ранее Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей кабмина.