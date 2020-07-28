Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова

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Генеральная прокуратура России потребовала изъять и обратить в доход государства имущество Рауфа Арашукова, обвиняемого в причастности к убийствам, и его семьи.
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова
  • РИА Новости

Отмечается, что в период нахождения на различных должностях в органах государственной власти и местного самоуправления Раулем Арашуковым и Рауфом Арашуковым приобретено 75 объектов недвижимости, в том числе пять квартир, девять жилых домов, трёхэтажный отель «Адиюх-Пэлас», ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 автотранспортных средств и другие предметы роскоши.

«В целях сокрытия факта обладания значительными финансовыми средствами указанное имущество регистрировалось на родственников, личных водителей и охранников», — заявили в Генпрокуратуре.

Как уточняется, результаты проверки выявили явное несоответствие доходов Рауля Арашукова, Рауфа Арашукова и их родственников стоимости имеющегося у них имущества.

В настоящее время иск направлен в Верховный суд России.

4 июня Мосгорсуд повторно продлил арест Рауфу и Раулю Арашуковым и другим фигурантам уголовного дела об убийствах и участии в преступном сообществе.

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