Мосгорсуд повторно продлил арест Арашуковым

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Мосгорсуд повторно продлил арест Рауфу и Раулю Арашуковым и другим фигурантам уголовного дела об убийствах и участии в преступном сообществе.
Мосгорсуд повторно продлил арест Арашуковым
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Суд, выслушав мнение сторон, решил удовлетворить ходатайство следствия и продлить арест Арашуковым на срок до 20 июля 2020 года», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

Ранее первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста Арашуковым и отправил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

В начале марта 2019 года советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявили обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января. 

Рауфу Арашукову были предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами.

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