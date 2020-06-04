Мосгорсуд повторно продлил арест Арашуковым

Мосгорсуд повторно продлил арест Рауфу и Раулю Арашуковым и другим фигурантам уголовного дела об убийствах и участии в преступном сообществе.

«Суд, выслушав мнение сторон, решил удовлетворить ходатайство следствия и продлить арест Арашуковым на срок до 20 июля 2020 года», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

Ранее первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста Арашуковым и отправил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

В начале марта 2019 года советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявили обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января.

Рауфу Арашукову были предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами.