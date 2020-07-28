Песков не исключил вручения госнаград участникам подготовки поправок

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что участников подготовки поправок к Конституции могут представить к государственным наградам.

«Конечно, многие не жалели ни сил, ни своего времени», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он отметил, что президент регулярно вручает госнаграды, «это нормальная практика».

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля.

Ранее президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции. Он добавил, что всё было организовано в высшей степени демократически.