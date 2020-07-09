Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.

«Она (работа. — RT) была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию», — сказал российский лидер на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Путин отметил, что всё было организовано в высшей степени демократически.

Ранее российский лидер на встрече с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции России отметил высокий уровень консолидации общества по вопросам общенационального значения.

По результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92%, против — 21,27%.