В Госдуме оценили необходимость трудовых книжек

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Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко оценил необходимость трудовых книжек.
В Госдуме оценили необходимость трудовых книжек
  • © Александр Кряжев / РИА Новости

«Сегодня сведения о труде человека идут через социальное страхование, а также медицинское и пенсионное. Но всё-таки учёт идёт и через такую концентрированную форму записей о трудовом пути человека, как трудовая книжка», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, нет проблемы в том, что человек вносит свои данные в бухгалтерию на бумажном носителе.

«Сегодня он будет записывать на файлы и передавать в соответствующие службы, в центр занятости и прочее», — уточнил Тарасенко.

Как добавил депутат, ничего не стоит иметь и электронную трудовую книжку, и бумажный носитель.

Ранее газета «Известия» сообщала, что работодатели оценили введение электронных трудовых книжек в России.

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