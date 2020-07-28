В Госдуме оценили необходимость трудовых книжек

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко оценил необходимость трудовых книжек.

«Сегодня сведения о труде человека идут через социальное страхование, а также медицинское и пенсионное. Но всё-таки учёт идёт и через такую концентрированную форму записей о трудовом пути человека, как трудовая книжка», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, нет проблемы в том, что человек вносит свои данные в бухгалтерию на бумажном носителе.

«Сегодня он будет записывать на файлы и передавать в соответствующие службы, в центр занятости и прочее», — уточнил Тарасенко.

Как добавил депутат, ничего не стоит иметь и электронную трудовую книжку, и бумажный носитель.

Ранее газета «Известия» сообщала, что работодатели оценили введение электронных трудовых книжек в России.