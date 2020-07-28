Россия выдала Азербайджану обвиняемого в участии в незаконном вооружённом формировании

Генеральная прокуратура России выдала Азербайджану для уголовного преследования Мехди Шукюрова, который обвиняется в проведении учений с целью терроризма и участии в деятельности незаконного вооружённого формирования.

По версии следствия, в марте 2016 года мужчина перешёл через таможенный пропускной пункт «Биласувар» на территорию Ирана. Там он вступил в незаконное вооружённое формирование, созданное для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе террористического характера.

Шукюров прошёл обучение по использованию огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а также других технических средств, представляющих опасность.

В связи с установлением его местонахождения на территории России Генпрокуратура Азербайджана направила запрос о выдаче, который был удовлетворён в марте 2020 года. Шукюров доставлен в Азербайджан в сопровождении спецконвоя.

Ранее сообщалось, что Литва выдала России обвиняемого в сбыте поддельных платёжных документов на 513 млн рублей.