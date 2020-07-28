В Петербурге за сутки проведено около 11 тысяч тестов на коронавирус

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В Санкт-Петербурге почти 11 тыс. человек обследовали на коронавирус за последние сутки.
В Петербурге за сутки проведено около 11 тысяч тестов на коронавирус
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

«За последние сутки в городе обследовали на коронавирус 10 801 человека. Под медицинским наблюдением находятся 778 пациентов. Из них девять — в обсерваторе, 549 — на самоизоляции, 220 числятся как контактные», — сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Ранее «Невские новости» сообщили, что в Санкт-Петербурге Мариинская больница, во время пандемии принимавшая пациентов с коронавирусной инфекцией, вновь перешла на обычный режим работы.

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