В Петербурге за сутки проведено около 11 тысяч тестов на коронавирус
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
«За последние сутки в городе обследовали на коронавирус 10 801 человека. Под медицинским наблюдением находятся 778 пациентов. Из них девять — в обсерваторе, 549 — на самоизоляции, 220 числятся как контактные», — сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.
Ранее «Невские новости» сообщили, что в Санкт-Петербурге Мариинская больница, во время пандемии принимавшая пациентов с коронавирусной инфекцией, вновь перешла на обычный режим работы.