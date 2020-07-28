Полиция рассказала о сушивших одежду у Вечного огня в Кирове

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Сотрудники правоохранительных органов установили личность жительниц Кирова, сушивших одежду у Вечного огня.
Полиция рассказала о сушивших одежду у Вечного огня в Кирове
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области, ими оказались две девочки девяти и десяти лет.

«С участием законных представителей были допрошены две девочки, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности (девяти и десяти лет)», — говорится в заявлении.

По словам девочек, они играли вечером 24 июля у фонтана и вымокли, после чего решили погреться и просушить одежду у Вечного огня.

«После сделанных старшими ребятами замечаний о недопустимости подобного поведения девочки ушли», — пояснили в полиции.

Подчёркивается, что после установления всех обстоятельств произошедшего дознаватель полиции «примет процессуальное решение в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом России».

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области завели уголовное дело в отношении двух девушек, сушивших одежду у Вечного огня в столице региона.

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