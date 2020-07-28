Челябинск накрыло дымкой от лесных пожаров

В ХМАО бушуют лесные пожары, дым от них дошёл до Челябинска. В городе чувствуется запах гари.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Министерство экологии Челябинской области. Ранее смогом затянуло Тюмень.

«Явление имеет природный характер и часто связано с пожарами на севере Урала или Сибири, которые мы наблюдаем несколько лет в данный период времени, — отметил замминистра экологии региона Виталий Безруков. — Проанализировав информацию и ситуацию в соседних регионах, специалисты пришли к выводу, что причиной дымки, запаха гари над многими регионами УрФО стали лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе».

Безруков отметил, что в Челябинске ситуация может усугубляться неблагоприятными метеорологическими условиями, а также выбросами промышленных предприятий и автотранспорта.

Общая площадь лесных пожаров в ХМАО с начала пожароопасного периода составила 30 тыс. га.