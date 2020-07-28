Москвичам объяснили, как оформить жильё в центрах госуслуг

При покупке недвижимости пакет документов теперь можно оформить в столичных центрах госуслуг «Мои документы».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе комплекса социального развития города рассказали, что для получения услуги достаточно обратиться в любой ближайший центр госуслуг. Там можно получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, информацию о техническом учёте и данные о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда.

Информацию по жилищному учёту, сведения о распределении материнского капитала, о государственном кадастровом учёте и о возможности перепланировки помещений также можно будет получить в центре «Мои документы».

Ранее НСН сообщила, что экспозицию онлайн-музея центров госуслуг «Мои документы» и Главархива посмотрели более 200 тыс. посетителей.