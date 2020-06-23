Более 200 тысяч человек посетили онлайн-экспозицию центров госуслуг и Главархива

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что экспозицию онлайн-музея центров госуслуг «Мои документы» и Главархива посмотрели более 200 тыс. посетителей.
Более 200 тысяч человек посетили онлайн-экспозицию центров госуслуг и Главархива
  • © vov.mos.ru

«Акции «Москва — с заботой об истории» уже больше года. Всё это время жители передавали материалы времён ВОВ на вечное хранение в Главархив через центры госуслуг», — приводит НСН слова Анастасии Раковой.

Отмечается, что за время акции удалось собрать около 7,5 тыс. документов и предметов, переданных горожанами.

Ракова добавила, что музей доступен для всех желающих на сайте vov.mos.ru.

Ранее, как сообщало издание «Реальное время», в Казани рассказали, что в городском транспорте столицы Татарстана стартовал проект «Войди в историю».

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