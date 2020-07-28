СМИ: Минфин предложил перечислять в ПФР конфискованные средства

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Минфин предложил перечислять в Пенсионный фонд России денежные средства, законность получения которых невозможно доказать.

Как уточняют «Известия», законопроект внесли в правительство, новые нормы могут быть приняты в декабре 2020 года.

Если поправки в Гражданский кодекс вступят в силу, то конфискации подвергнутся не только имущество, законность приобретения которого выяснить не удалось, но и денежные средства — в случае «отсутствия доказательств законности их получения».

Минфин пока не разъясняет, какой орган будет осуществлять проверки законности получения денежных средств. Кроме того, не названа минимальная сумма, которая «может вызвать сомнение контролирующих органов».

В марте Минфин предложил разрешить конфискацию денег в рублях или иностранной валюте в случае незаконного вывода средств за рубеж.

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