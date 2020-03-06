В России предложили ввести конфискацию за невозврат валютной выручки

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Министерство финансов России предложило разрешить конфискацию денег в рублях или иностранной валюте в случае незаконного вывода средств за рубеж, в частности при невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов.
В России предложили ввести конфискацию за невозврат валютной выручки
  • РИА Новости

Об этом пишет «Парламентская газета».

Соответствующие поправки к статье Уголовного кодекса России о конфискации имущества (104.1 УК России) размещены на портале нормативных правовых актов.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят расширить случаи применения института конфискации как иной меры уголовно-правового характера на преступления, предусмотренные статьями 193 и 193.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денег и переводы нерезидентам с подложными документами. — RT)», — говорится в тексте проекта.

По мнению авторов проекта, законодательная инициатива позволит сформировать в российском законодательстве «эффективный конфискационный режим», а также усовершенствовать правовое регулирование в сфере международного сотрудничества по конфискации и возврату активов.

В сентябре Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя компании «Рольф» Сергея Петрова по обвинению в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 млрд рублей.

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