Суд в Москве заочно арестовал основателя компании «Рольф» Петрова

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Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя компании «Рольф» Сергея Петрова, который обвиняется в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 млрд рублей.
Суд в Москве заочно арестовал основателя компании «Рольф» Петрова
  • © Global Look Press

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Петрова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — приводит ТАСС решение судьи.

Отмечается, что в связи с тем, что мера пресечения выбрана заочно, срок ареста будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции его в Россию.

В конце июня следователи возбудили уголовное дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также ряда руководителей. Сообщалось, что через офшорный счёт из компании были выведены 4 млрд рублей в пользу Петрова. Его объявили в международный розыск.

Сам Петров заявил, что Австрия не будет его экстрадировать, так как он является гражданином этой страны.

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