В Краснодарском крае оценили ситуацию с ценами на отдых в регионе
«Нет, не фиксируем (повышения цен на отдых. — RT). Для этого нет никаких предпосылок. Санатории, отели, гостиницы заинтересованы в отдыхающих, и никто не намерен взвинчивать цены. Все прекрасно понимают, что сейчас крайне важно привлечь как можно больше туристов», — приводит РИА Новости её слова.
По мнению Балаевой, повышение цен — это не лучшая стратегия по стимулированию спроса.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию с сезоном 2020 года.