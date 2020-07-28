В Краснодарском крае оценили ситуацию с ценами на отдых в регионе

В Краснодарском крае не фиксируют повышения цен на отдых, регион заинтересован в привлечении большого числа туристов. С таким заявлением выступила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Светлана Балаева.

«Нет, не фиксируем (повышения цен на отдых. — RT). Для этого нет никаких предпосылок. Санатории, отели, гостиницы заинтересованы в отдыхающих, и никто не намерен взвинчивать цены. Все прекрасно понимают, что сейчас крайне важно привлечь как можно больше туристов», — приводит РИА Новости её слова.

По мнению Балаевой, повышение цен — это не лучшая стратегия по стимулированию спроса.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию с сезоном 2020 года.