Эксперт назвал самые популярные у россиян пароли

Цифровые и клавиатурные комбинации были самыми популярными паролями в начале текущего года у россиян. Об этом сообщил основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

Самыми популярными эксперт назвал следующие пароли: 123456, 123456789, qwerty, 12345, password, 123456786, qwerty123, 1q2w3e, 111111, 1234567890.

«Что касается кириллических паролей, то среди них наиболее популярны: пароль, йцукен, я, любовь, привет, наташа, максим, андрей, солнышко. Их легко запомнить, однако стоит помнить, что кириллические символы в паролях разрешены далеко не везде», — сказал Оганесян в интервью агентству «Прайм».

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, эксперт по информационной безопасности Владимир Ульянов в беседе с сайтом «Москва 24» дал рекомендации по безопасному использованию соцсетей.