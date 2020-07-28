Счётная палата назвала число нарушений при госзакупках в 2019 году

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При осуществлении закупок и исполнении государственных контрактов в 2019 году было выявлено 839 нарушений на сумму 236,6 млрд рублей. Об этом сообщили в Счётной палате России.
Счётная палата назвала число нарушений при госзакупках в 2019 году
  • © РИА Новости / Томас Тхайцук

«Счётной палатой по итогам 2019 года выявлено 839 нарушений при осуществлении закупок и исполнении государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ на общую сумму 236,6 млрд рублей», — приводит ТАСС текст отчёта.

Отмечается, что более половины нарушений совершалось на этапах планирования закупок и исполнения контрактов.

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин призвал менять практику госзакупок у иностранных поставщиков, приоритет должен быть у российских производителей.

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