Мишустин призвал менять практику госзакупок у иностранных поставщиков

Практику госзакупок у иностранных поставщиков необходимо менять, приоритет должен быть у российских производителей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей, при этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтения отдаются иностранным поставщикам, и эту практику необходимо менять», — цитирует главу кабмина РИА Новости.

По его словам, российская промышленность в состоянии обеспечивать внутренний рынок конкурентоспособной продукцией, в том числе высокотехнологичной.

Мишустин отметил, что рассматриваемый на заседании пакет законов вводит обязательные квоты на закупки российских товаров — правительство получит право устанавливать объёмы закупок по отраслевому принципу.