В Крыму возбудили уголовное дело по факту ранения ножом врача

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В Крыму следователи возбудили уголовное дело по факту ранения ножом врача скорой помощи в Симферополе. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по республике.
В Крыму возбудили уголовное дело по факту ранения ножом врача
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

По данным следствия, женщина вызвала бригаду врачей для оказания психиатрической помощи 32-летнему сыну, бегавшему по квартире с кухонным ножом.

В процессе госпитализации пациент ранил врача-психиатра в шею. Медработник находится в реанимации в стабильном состоянии.

Дело возбуждено по статье о покушении на убийство.

Подозреваемого изолировали и поместили в психиатрическую больницу, где ему оказывают интенсивную помощь. Решается вопрос о мере пресечения в отношении мужчины. 

Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина ранил ножом врача скорой помощи.

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