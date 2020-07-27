В Крыму возбудили уголовное дело по факту ранения ножом врача

В Крыму следователи возбудили уголовное дело по факту ранения ножом врача скорой помощи в Симферополе. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по республике.

По данным следствия, женщина вызвала бригаду врачей для оказания психиатрической помощи 32-летнему сыну, бегавшему по квартире с кухонным ножом.

В процессе госпитализации пациент ранил врача-психиатра в шею. Медработник находится в реанимации в стабильном состоянии.

Дело возбуждено по статье о покушении на убийство.

Подозреваемого изолировали и поместили в психиатрическую больницу, где ему оказывают интенсивную помощь. Решается вопрос о мере пресечения в отношении мужчины.

Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина ранил ножом врача скорой помощи.