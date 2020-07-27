В Москве за сутки скончались 10 человек с коронавирусом
- АГН «Москва»
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«В Москве скончались 10 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — заявил оперштаб.
Общее число летальных исходов в городе достигло 4421.
Накануне в столице умерли 13 пациентов с коронавирусом.
Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.