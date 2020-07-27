В Москве за сутки скончались 10 человек с коронавирусом

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В Москве за сутки зафиксировано 10 летальных исходов среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.
В Москве за сутки скончались 10 человек с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

«В Москве скончались 10 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — заявил оперштаб.

Общее число летальных исходов в городе достигло 4421.

Накануне в столице умерли 13 пациентов с коронавирусом.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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