В Москве умерли ещё 13 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов в столице достигло 4411.
В Москве умерли ещё 13 пациентов с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — цитирует сообщении оперативного штаба РИА Новости.

Ранее Минобороны сообщило об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной совместно с исследовательским центром имени Гамалеи. 

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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