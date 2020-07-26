В Москве умерли ещё 13 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
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«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — цитирует сообщении оперативного штаба РИА Новости.
Ранее Минобороны сообщило об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной совместно с исследовательским центром имени Гамалеи.
Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.