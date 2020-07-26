В Москве умерли ещё 13 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов в столице достигло 4411.

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — цитирует сообщении оперативного штаба РИА Новости.

Ранее Минобороны сообщило об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной совместно с исследовательским центром имени Гамалеи.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.