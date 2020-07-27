Автоюрист прокомментировал введение уголовной ответственности за нелегальный техосмотр

Автоюрист Дмитрий Славнов прокомментировал введение уголовной ответственности за нелегальный техосмотр.

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что нередко аварии происходят не из-за плохого состояния машины, а из-за недостаточной подготовки водителя.

«Бывает, что человек покупает «ведро на колёсах», но ездит аккуратно, а другой на новой машине едет очень безалаберно, потому что у него стаж несколько месяцев и ему не страшно за других», — пояснил он.

Как считает Славнов, страховые компании, выдающие полис ОСАГО, прежде всего должны быть заинтересованы в хорошем состоянии машины, поскольку они производят выплаты в случае ДТП.

Со своей стороны, автоэксперт Павел Будяков в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что если и ужесточать меры, то для автомобилей, достигших определённого возраста.

«Также нужно обратить внимание на грузовую технику, которая перевозит пассажиров. Это автобусы и грузовики», — считает он.

В России ужесточили наказание за организацию техосмотра. Изменение связано со вступлением в силу поправки к ст. 171 УК, согласно которой в список незаконного предпринимательства включается работа операторов ТО без аккредитации в случаях причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству, а также в случаях, связанных «с извлечением крупного дохода».