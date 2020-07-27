Эксперт оценил ужесточение ответственности за нелегальный техосмотр

Главред журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал сообщение о том, что в России ужесточили наказание за организацию техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков.

В беседе с Nation News он напомнил, что правовая инициатива направлена в нужное русло, поскольку по закону положено проходить ТО.

Вместе с тем, отметил эксперт, только около 4% ДТП происходит из-за технической неисправности автомобиля.

«В зимнее время года хорошо видно, сколько у нас ездит машин с неисправным светом. Как на это влияет ТО? Фактически никак. Вы сегодня заехали на хороших летних шинах на техосмотр, пришла зима — и вы можете поставить плохую зимнюю резину или вообще её не поменять. Аналогично ТО не влияет на перегоревшую лампочку и так далее», — пояснил Кадаков.

Со своей стороны, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с ФАН напомнил, что есть определённые правила, которым должен соответствовать пункт техосмотра.

«Соответственно, введение штрафов и уголовной ответственности в принципе можно только приветствовать. Это правильно, я поддерживаю», — сказал он.

С 27 июля за данное нарушение предусмотрены штраф до 300 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или арест до шести месяцев.