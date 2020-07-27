Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве

Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Никулинский районный суд столицы.

«В суд поступили ходатайства о заключении под стражу в отношении Никояна С.М., Никояна А.А., Петросяна А.П., Петросяна Н.Ш. и Апреяна А.А., которые проходят по делу о хулиганстве в составе группы лиц», — сказали в суде.

Ранее в МВД сообщили, что более 30 человек задержаны после массовых драк и повреждения витрин заведений в Москве.

В министерстве указывали, что нарушителям запретят въезд в Россию на пять лет в соответствии с миграционным законодательством.