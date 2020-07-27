В Москве два человека госпитализированы после попадания молнии

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Двух мужчин госпитализировали после попадания молнии на западе Москвы.
В Москве два человека госпитализированы после попадания молнии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Во время сильной грозы пострадали от молнии двое мужчин, находившиеся на берегу Мещерского пруда», — сказал собеседник.

Уточняется, что у мужчин ожоги средней тяжести.

Ранее СМИ писали, что в парке на юге Москвы два человека пострадали в результате удара молнии.

В мае заслуженный врач России, доктор медицинских наук Юрий Кремнев в беседе с Inforeactor рассказал, что делать в случае попадания молнии в человека.

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