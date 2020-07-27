В Москве два человека госпитализированы после попадания молнии

Двух мужчин госпитализировали после попадания молнии на западе Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Во время сильной грозы пострадали от молнии двое мужчин, находившиеся на берегу Мещерского пруда», — сказал собеседник.

Уточняется, что у мужчин ожоги средней тяжести.

Ранее СМИ писали, что в парке на юге Москвы два человека пострадали в результате удара молнии.

В мае заслуженный врач России, доктор медицинских наук Юрий Кремнев в беседе с Inforeactor рассказал, что делать в случае попадания молнии в человека.