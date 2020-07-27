Эксперты оценили динамику спроса на путешествия в Турцию

Онлайн-сервисы для бронирования путешествий оценили динамику спроса на Турцию.

Об этом сообщает газета «Известия».

По оценке Ostrovok.ru, в пятницу, 24 июля, число поисковых запросов на отели в Турции в 2,5 раза превысило аналогичный показатель пятницы, 17 июля. В субботу, 25 июля, запросы на турецкие гостиницы выросли в три раза по сравнению с неделей ранее, заявили в пресс-службе сервиса.

Что касается бронирований, то 24 июля их число оказалось в 3,3 раза выше, чем неделей ранее, 25 июля — в 4 раза выше.

Со своей стороны, CEO и сооснователь сервиса Level.Travel Дмитрий Малютин заявил, что 15 июля объём запросов по Турции вырос в 6 раз, 24 июля — ещё в 4 раза.

«В минувшие выходные спрос на турецкие курорты оказался выше, чем на российские. 52% всех туристов, которые купили тур на Level.Travel в эти выходные, выбрали именно Турцию, а 48% — российские курорты», — сообщил Малютин.

В свою очередь, руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала, что 24—26 июля средняя стоимость купленных авиабилетов в Турцию и обратно составила 26,2 тыс. рублей. Если сравнивать с первой половиной месяца, то число бронирований по данному направлению выросло почти в 5 раз.

Генеральный директор Ozon.Travel Михаил Осин отметил, что 24 июля продажи в Турцию увеличились в 9 раз по сравнению со средним июльским значением, а в выходные рост продолжился.

Ранее стало известно, что Россия с 1 августа откроет международные рейсы в три государства: Великобританию, Турцию и Танзанию.

Доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU заявил, что в этих странах эпидемиологическая обстановка довольно хорошая.