Суд в Петербурге оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Давида Френкеля на 2,5 тыс. рублей за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
Суд в Петербурге оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
  • РИА Новости

Там отметили, что по ч. 1 ст. 19.3 КоАП ему вынесен штраф в размере 500 рублей, а по ст. 5.69 — 2 тыс. рублей.

Установлено, что Френкель в помещении УИК «провоцировал конфликтную ситуацию» и «учинил скандал, приведший к скоплению граждан в помещении».

Согласно протоколу, полицейский предложил журналисту проследовать с ним в отдел, но тот сопротивлялся и «отталкивал» сотрудников правоохранительных органов.

Сам Френкель свою вину не признал и заявил, что полицейский сломал ему руку.

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