Суд в Петербурге оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
- РИА Новости
Там отметили, что по ч. 1 ст. 19.3 КоАП ему вынесен штраф в размере 500 рублей, а по ст. 5.69 — 2 тыс. рублей.
Установлено, что Френкель в помещении УИК «провоцировал конфликтную ситуацию» и «учинил скандал, приведший к скоплению граждан в помещении».
Согласно протоколу, полицейский предложил журналисту проследовать с ним в отдел, но тот сопротивлялся и «отталкивал» сотрудников правоохранительных органов.
Сам Френкель свою вину не признал и заявил, что полицейский сломал ему руку.
В Кремле призвали тщательно расследовать инцидент.