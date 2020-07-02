Песков прокомментировал инцидент с журналистом Френкелем

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с журналистом «Медиазоны» Давидом Френкелем на одном из избирательных участков Санкт-Петербурга.
Песков прокомментировал инцидент с журналистом Френкелем
  • Reuters

«Этот инцидент должен быть проверен, должен быть обязательно расследован. Речь идёт о причинении телесных повреждений гражданину России и журналисту, поэтому это всё должно быть самым тщательным образом проверено и расследовано», — заявил Песков.

Ранее РИА Новости сообщило, что Френкель, у которого был диагностирован перелом руки, проходит лечение в больнице.

По словам журналиста, ему поставили спицу.

30 июня Френкель заявил, что полицейский повредил ему руку на избирательном участке.

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