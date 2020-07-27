В Гидрометцентре дали рекомендации по защите от ультрафиолета

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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова дала рекомендации по защите от ультрафиолета.
В Гидрометцентре дали рекомендации по защите от ультрафиолета
  • Pixabay

«Солнце нам очень нужно летом, чтобы запастись витамином D, но в то же время необходимо дозировать своё пребывание на солнце. Индекс ультрафиолетового излучения имеет суточный ход — это середина дня, когда солнце в зените, когда выше всего горизонт, примерно с 11 до 15 часов», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметила Макарова, в случае интенсивного излучения в указанные часы лучше не выходить под прямые солнечные лучи.

По словам эксперта, лучшая защита — дозировать своё пребывание на солнце и уходить в тень после 10—15 минут.

Среди средств защиты — светлая одежда, шляпы с полями, панамы, солнцезащитные очки, добавила она.

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