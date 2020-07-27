В Петербурге Мариинская больница перешла на плановый режим работы

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В Санкт-Петербурге Мариинская больница, во время пандемии принимавшая пациентов с коронавирусной инфекцией, вновь перешла на обычный режим работы.
В Петербурге Мариинская больница перешла на плановый режим работы
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПБ ГБУЗ «Городская Мариинская больница».

«Основная задача — избежать заболеваемости персонала. Инфекционное отделение позволяет принимать оперативные решения в различных ситуациях в условиях COVID-19», — рассказал главный врач больницы Олег Емельянов, отметив, что больница специализирована и хорошо оснащена, а в новом корпусе учреждения находятся уникальные операционные.

Ранее «Москва 24» сообщила, что пять поликлиник, перепрофилированных ранее под амбулаторные КТ-центры для диагностики пациентов с ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирус, возвращаются к обычному режиму работы.

 

 

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