В Минфине предложили повысить минимальную цену шампанского

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Минфин России предложил с 1 января 2021 года увеличить минимальную розничную цену на шампанское с 164 рублей за 0,75 л до 169 рублей.
В Минфине предложили повысить минимальную цену шампанского
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на проект соответствующего приказа, опубликованный на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Установить: цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина (шампанского), в размере 169 рублей за 0,75 л готовой продукции», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Минфин России предложил с 1 января 2021 года увеличить минимальную цену на этиловый спирт, произведённый из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт до 44 рублей. 

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