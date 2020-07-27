СМИ: В Казани произошёл пожар в здании XIX века

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В центре Казани произошло возгорание в ветхом заброшенном здании, которое, как сообщается, было построено в 1869 году.
СМИ: В Казани произошёл пожар в здании XIX века
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Старинная постройка расположена на улице Коротченко, сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Татарстану.

Объект оказался заброшенным и неэксплуатируемым. Площадь возгорания составляет 200 кв. метров. На месте работают пожарные.

Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет.

Согласно данным портала «2ГИС», этот дом был построен в 1869 году, ранее он был доходным домом купца Соболева. Здание имеет статус исторически ценного градоформирующего объекта.

Несколько дней назад сообщалось о тушении пожара на Невинномысском маслоэкстракционном заводе в Ставропольском крае.

 

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